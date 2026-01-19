Si rompe condotta sospesa l' erogazione idrica a Grottaminarda

Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa della rottura di una condotta adduttrice DN 500, l’erogazione idrica è sospesa nei comuni di Grottaminarda, Bonito, Apice, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano e Reino. La società sta intervenendo per riparare il guasto e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa della rottura di una condotta adduttrice DN 500, è sospesa l'erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei seguenti Comuni: GROTTAMINARDA (Serbatoio Pensile) BONITO APICE PADULI SANT'ARCANGELO TRIMONTE PIETRELCINA PESCO SANNITA PAGO VEIANO REINO.

Alto Calore Servizi informa che, a causa di un intervento di riparazione, l'erogazione idrica è sospesa temporaneamente in via XXV Aprile ad Ariano Irpino. La società sta lavorando per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Si consiglia agli utenti di adottare le misure necessarie per ridurre al minimo i disagi durante il periodo di interruzione.

