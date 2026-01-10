Si rompe la condotta dell' acqua | interruzioni idriche e strade chiuse a Lanciano

A Lanciano, si sono rese necessarie riparazioni urgenti a causa di una rottura della condotta idrica principale avvenuta durante la notte. Sono in corso interventi per ripristinare il servizio e garantire la sicurezza delle strade interessate. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali e di pianificare eventuali variazioni negli spostamenti.

Interventi urgenti di riparazione sono in corso a Lanciano a causa di un'improvvisa rottura della condotta idrica principale verificatasi durante le ore notturne.Al fine di consentire le operazioni di ripristino, la fornitura d'acqua è temporaneamente interrotta nelle zona alta della città: via.

Si rompe una condotta, il Poetto e altri 4 quartieri senz'acqua - Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro a Cagliari per eseguire un intervento urgente di riparazione sulla condotta di distribuzione in via Salinieri dove è stata individuata una ... ansa.it

Si rompe condotta in viale S.Francesco a Sassari, chiuso tratto di strada. Lavori di Abbanoa sino a lunedì, la pavimentazione è sprofondata #ANSA x.com

Avellino, si rompe condotta: 16 comuni restano senza acqua #Avellino - facebook.com facebook

