Nel magazzino logistico di Vidigulfo, situato in provincia di Pavia, i rappresentanti sindacali del Sì Cobas hanno denunciato un clima di tensione e ostilità. Ali Issam e Francesco Scarpelli, delegati del sindacato, hanno dichiarato che la loro presenza viene ostacolata e che l’ambiente di lavoro risulta tossico, creando un senso di paura tra gli operai. Il sito impiega 187 lavoratori su un totale di 198 dipendenti.

Vidigulfo (Pavia), 25 marzo 2026 – “È un ambiente tossico in cui abbiamo paura di lavorare”. I delegati sindacali del Sì Cobas Ali Issam e Francesco Scarpelli non stanno più bene nel magazzino logistico di Vidigulfo che conta 187 operai su un totale di 198 dipendenti. Ad avvelenare il clima è la lotta tra organizzazioni sindacali. “Una lotta combattuta con lunghi coltelli - sottolinea Ait Ettalb Abdelghani coordinatore provinciale del Sì Cobas - tanto che alcuni iscritti sono stati convinti ad andarsene e, dopo aver cambiato posto di lavoro, hanno trovato il coraggio di denunciare le manovre che avvengono per poter conquistare più iscritti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sì Cobas, clima teso nella logistica: “I nostri delegati osteggiati”

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