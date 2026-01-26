Aperte le iscrizioni al corso gratuito di teatro per maggiorenni

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di teatro rivolto a maggiorenni, promosso dall’amministrazione comunale di Cesa. L’iniziativa offre l’opportunità di avvicinarsi al mondo teatrale attraverso incontri e attività pratiche, in un contesto di apprendimento e crescita personale. Le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che desiderano approfondire questa forma di espressione artistica, nel rispetto delle norme e delle modalità previste.

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di teatro per maggiorenni promosso dall’amministrazione comunale di Cesa. L’iniziativa, intitolata “Entra in scena”, è rivolta esclusivamente ai cittadini residenti nel comune e di età superiore ai 18 anni. Il corso rappresenta un’importante opportunità culturale per avvicinarsi al mondo del teatro, sviluppare capacità espressive e favorire la partecipazione attiva alla vita culturale del territorio. Le lezioni si svolgeranno nel pomeriggio e proseguiranno fino alla fine del mese di maggio. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 27 febbraio.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su aperte iscrizioni Aperte le iscrizioni a Sansepolcro per “GLOB”: il corso gratuito di Slow Food su cibo e sostenibilità Sono aperte le iscrizioni a Sansepolcro per “GLOB”, il corso gratuito di Slow Food dedicato a cibo e sostenibilità. Formazione docenti eTwinning: aperte le iscrizioni per il corso gratuito su innovazione, STEAM e IA Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione per docenti su innovazione, STEAM e intelligenza artificiale, organizzato da eTwinning e disponibile sulla piattaforma ESEP dal 26 gennaio all’11 febbraio 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su aperte iscrizioni Argomenti discussi: La didattica passa dal suono: aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione online su podcast, rap e musica collaborativa; Aperte le iscrizioni alle scuole di infanzia comunali per l’anno scolastico 2026/27; Scuole dell’infanzia, iscrizioni aperte fino al 14 febbraio; CyberChallenge.IT, all’Università di Parma iscrizioni aperte fino al 25 gennaio. Nuovi giochi della gioventù: aperte le iscrizioni per le scuole, scadenza febbraio 2026Scopri come partecipare ai nuovi giochi della gioventù. Iscrizioni aperte fino al 25 febbraio 2026 per le scuole. informazionescuola.it Soggiorni estivi residenziali per bambini e ragazzi, aperte le iscrizioni al Comune di OrioloSono aperte le iscrizioni per i soggiorni estivi di ragazzi dai 6 ai 17 anni, presentazione delle domande, indicazioni ... lagone.it Iscrizioni aperte per il corso " " in partenza il 04 febbraio 2026! Durata del corso: 100 ore Sede di svolgimento: sede EnAIP di Gorizia, il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.