confagricoltura arezzo aperte le iscrizioni al corso di potatura degli olivi

Confagricoltura Arezzo ha aperto le iscrizioni per il corso di potatura degli olivi, rivolto agli agricoltori e appassionati del settore. L’iniziativa si propone di fornire competenze pratiche e tecniche aggiornate per la corretta manutenzione degli olivi, contribuendo alla qualità e alla produttività delle colture. Il corso rappresenta un’opportunità di formazione professionale rivolta a chi desidera approfondire le proprie conoscenze nel settore olivicolo.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Tornano anche quest’anno i corsi di potatura degli olivi organizzati da Confagricoltura Arezzo e le iscrizioni sono aperte. Sono già molte le persone che hanno richiesto di frequentare l'incontro che si terrà al Frantoio Paggetti a San Giuliano di Arezzo il 14 e il 15 febbraio. La prima giornata del corso, il sabato, è di taglio teorico, mentre la domenica è prevista la prova pratica in campo. L’intera sessione di due giorni è in collaborazione con l’Università di Perugia. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione. «Scopo degli appuntamenti è quello di formare nuovo personale capace di prendersi cura direttamente dei propri olivi e quindi di contrastare il fenomeno dell’abbandono delle colture - dichiara il direttore di Confagricoltura Arezzo, Gianluca Ghini - la coltivazione dell’olivo fa parte delle nostre più antiche tradizioni, ci permette di ‘dipingere’ il paesaggio e di ottenere un prodotto alimentare eccellente e sano». 🔗 Leggi su Lanazione.it

