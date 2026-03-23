Il 22 marzo Tom Homan, il consigliere per l’immigrazione del presidente Donald Trump, aveva confermato il ricorso agli agenti dell’Ice. Aveva precisato che i dettagli dell’operazione erano ancora in fase di elaborazione con i responsabili dell’Ice e della Tsa. Secondo Homan, gli agenti dell’Ice si limiteranno a svolgere compiti di sicurezza, come per esempio la sorveglianza degli accessi, in modo che quelli della Tsa possano concentrarsi sui controlli dei passeggeri. “Non penso che gli agenti dell’Ice possano dedicarsi a monitorare gli scanner a raggi X perché non hanno un adeguato addestramento”, aveva osservato. “Attualmente negli aeroporti il tasso medio di assenteismo è del 10 per cento, che in alcuni casi arriva al 30-40 per cento”, aveva precisato. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’amministrazione Trump schiera gli agenti dell’Ice negli aeroporti

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