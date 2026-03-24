Impressionante, come sempre. Mikaela Shiffrin, infatti, ha letteralmente dominato la prima manche dello slalom valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Sulla pista norvegese di Hafjell (Norvegia) la fuoriclasse statunitense ha messo a segno un colpo fondamentale per la corsa al titolo, mettendo subito le cose in chiaro con Emma Aicher, sua prima rivale. La seconda manche (il via è fissato per le ore 13.30), potrebbe già assegnare la Sfera di Cristallo alla statunitense. Nel caso si tratterebbe della sesta. La nativa di Vail ha disputato una prima manche (tracciata dall’allenatore delle svedesi, Sascha Sorio) veramente ai confini della realtà. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche dello slalom e si avvicina alla Coppa del Mondo generale

Articoli correlati

Leggi anche: Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn: distacchi abissali!

Coppa del Mondo, Slalom Kranjska Gora: male Vinatzer nella prima manche LIVELa Coppa del Mondo maschile di sci alpino si sposta in Slovenia: Vinatzer conferma il suo momento di forma non eccezionale in prima manche Lo sci...

Approfondimenti e contenuti su Mikaela Shiffrin

Temi più discussi: Mikaela SHIFFRIN - Atleta Olimpico/a Sci alpino | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Tempo alto e niente punti per Shiffrin: generale apertissima!; Mikaela Shiffrin rinuncia alla discesa delle Finali, Aicher con una gara in più il ribaltone: chi vincerà la Coppa del Mondo?; Mikaela non trema, è Shiffrin-show ad Are: Aicher gran 2^ tiene però aperta la coppa...

Mikaela Shiffrin rinuncia alla discesa delle Finali, Aicher con una gara in più il ribaltone: chi vincerà la Coppa del Mondo?Mikaela Shiffrin svetta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino con 1.286 punti e può fare affidamento su un vantaggio di ... oasport.it

Mikaela Shiffrin trionfa ad Åre, Aicher e Mondinelli protagonisteMikaela Shiffrin ha ribadito il suo dominio nello slalom, aggiudicandosi l’ottava vittoria stagionale nella specialità ad Åre, in Svezia. La sua performance è stata caratterizzata da distacchi netti s ... it.blastingnews.com

EMILIA MONDINELLI CHIUDE LA STAGIONE CON IL BOTTO: DICIASSETTESIMA NELLO SLALOM DI COPPA DEL MONDO AD AARE VINTO DA MIKAELA SHIFFRIN Nel giorno dell’ennesimo trionfo di Mikaela Shiffrin in Slalom c’è un po’ di spazio anche pe facebook

Ancora un successo per Mikaela #Shiffrin, che conquista lo slalom speciale di #Åre e centra la vittoria numero 109 in carriera, la 73ª proprio tra i pali stretti. Alle sue spalle si è classificata la tedesca di 22 anni Emma #Aicher, che resta in corsa per la Coppa x.com