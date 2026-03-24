LIVE Sci alpino Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | DIRETTA | Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale

Durante la gara di slalom femminile a Lillehammer, il miglior tempo della prima manche è stato realizzato da una sciatrice che si trova tra le prime dieci posizioni. La campionessa in carica della Coppa del Mondo si è distinta, mantenendo un vantaggio considerevole nella classifica generale. Nel frattempo, sono stati pubblicati i pettorali di partenza e si attende la diretta della gara di gigante maschile prevista alle 9.

14:23 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile di Lillehammer. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi la gara e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 1 Mikaela Shiffrin USA 2:07.612 Wendy Holdener SUI +1.323 Emma Aicher GER +1.364 Katharina Truppe AUT +1.675 Paula Moltzan USA +1.836 Anna Swenn Laon SWE +2.287 Sara Hector SWE +2.408 Caitlin McFarlane FRA +2.599 Anna Trocker ITA +2.8710 Marion Chevrier FRA +3.0611 Cornelia Oehlund SWE +3.1012 Melanie Meillard SUI +3.1513 Camille Rast SUI +3.3014 Hanna Aronsson Elfman SWE +3.3215 Dzenifera Germane LAT +3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale Articoli correlati LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Anna Trocker nelle 15! Shiffrin domina, alle 13.30 la seconda mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: fantastica Anna Trocker! Manche all’attacco e primi punti in Coppa del Mondo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9. Contenuti e approfondimenti su LIVE Sci alpino Slalom femminile... Temi più discussi: Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin vince slalom femminile di Are; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante maschile e slalom femminile Lillehammer, startlist, streaming; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.30 E 12.30 14:23 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it LIVE Sci, finali di Coppa del Mondo 2026 Lillehammer, trionfo Pinheiro Braathen nel gigante. Slalom femminile, al via 2° mancheA Lillehammer, a due gare dalla fine della stagione con uomini e donne in corsa per la Coppa del Mondo di gigante e slalom femminile con Shiffrin in testa ... sport.virgilio.it ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com Biathlon – Johannes Dale-Skjevdal vorrebbe più tappe di Coppa del Mondo negli USA: “Sono eventi belli, ma alquanto rari. Mi piacerebbe andar più spesso” - facebook.com facebook