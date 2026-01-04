Le nostre montagne viste da una prospettiva insolita | a Milano Malpensa una mostra di Jacopo Di Cera

Scopri le montagne da una prospettiva inedita attraverso la mostra di Jacopo Di Cera a Milano Malpensa. Un’esposizione che unisce arte e tutela ambientale, offrendo uno sguardo originale sui paesaggi montani. Un’occasione per approfondire il rapporto tra cultura e sostenibilità, valorizzando il patrimonio naturale attraverso immagini che invitano alla riflessione e alla consapevolezza.

U na mostra fotografica che vuole trasformare il paesaggio della montagna in un'esperienza di cultura e di sostenibilità. "White Entropy", personale del fotografo e digital artist Jacopo Di Cera a cura di Massimo Ciampa, è installata al PhotoSquare di Milano Malpensa. Un percorso di fotografie zenitali in grande formato, realizzate tra Alpe di Siusi, Monte Bianco, Val di Fassa, Val Badia, Roccaraso, Cortina d'Ampezzo e Madonna di Campiglio, per ragionare anche sulla relazione che l'uomo instaura con l'ambiente montano. «Una montagna – ci ha spiegato il fotografo – che in questa mostra viene vista in quattro fasi, in quattro momenti.

