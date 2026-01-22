Lo sport racconta l’Italia che cambia attraverso una mostra al museo M9

La mostra al museo M9 esplora lo sport come riflesso delle trasformazioni dell’Italia nel Novecento. Attraverso testimonianze e immagini, si analizzano i cambiamenti economici, sociali e culturali che hanno accompagnato l’evoluzione del nostro Paese, evidenziando come lo sport abbia contribuito a definire identità e valori condivisi. Un percorso che invita a riflettere sul ruolo dello sport nel contesto storico e contemporaneo dell’Italia.

Lo sport non come semplice cronaca di imprese agonistiche, ma come specchio delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali che hanno segnato l'Italia nel corso del Novecento e che continuano a plasmare il presente. È questo il cuore della mostra Oltre i limiti. Sport Italia.

