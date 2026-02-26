Arriva per ogni runner un momento inevitabile: quello in cui bisogna fare un salto di qualità. E quel salto ha un nome preciso: allenamento a intervalli. Non è difficile capire perché molti corridori detestano l'allenamento a intervalli. Gli intervalli fanno male. Sono faticosi, spingono gambe, polmoni e sistema nervoso oltre il limite, e ti costringono a confrontarti con una versione di te stesso che preferiresti evitare. I primi 400 metri possono sembrare un supplizio, ma con un programma ben strutturato, che sia un allenatore o un’app a guidarti, i benefici arrivano in fretta: forma fisica più solida, maggiore resistenza mentale, gambe più efficienti e, sì, nuovi record personali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Se l'allenamento a intervalli non ti fa paura, significa che non lo fai nel modo giusto

Saelemaekers onesto: “Se ti toccano in area, spesso non rimani in piedi. Lo fanno gli altri e lo fai pure tu”Nell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' è presente una lunga intervista a uno dei protagonisti del Milan di Massimiliano Allegri.

Leggi anche: Groenlandia, Trump: “se non c’è accordo in modo semplice, lo faremo nel modo più difficile”

How to Rewire Your Brain to Conquer Fear & Procrastination

Temi più discussi: Sedentarietà e longevità: perché stare seduti troppo a lungo annulla i benefici della palestra; Giubbotti zavorrati: possono farti correre più veloce? Rispondono gli esperti; Il ruolo cruciale del cervello: quando la forza e la resistenza non dipendono dai muscoli; Allenamento HYROX: cos’è e come prepararsi.

Se ti sei hai rinunciato alla palestra puoi sempre provare l’allenamento alla dopamina, a tuo rischioComodità, divertimento, sport. Con queste tre parole si potrebbe spiegare il successo di uno degli ultimi trend di TikTok. Un vecchio-nuovo modo di fare sport in casa, che combina quel sapore retrò ... fanpage.it

Ultramaratona: come si affronta l’allenamento?La preparazione per una 100 km richiede diversi mesi, idealmente tra quattro e sei, con un incremento graduale del chilometraggio settimanale. Se però non siamo molto abituati a distanze come la ... gazzetta.it

HIIT Martedì e Giovedì alle 19:00 si alza l’intensità con il corso di HIIT – High Intensity Interval Training guidato da Roberto Allenamento funzionale, intervalli ad alta intensità, recuperi brevi e… energia alle stelle! Il nostro HIIT è perfetto se vuoi: Bruciar - facebook.com facebook