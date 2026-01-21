Club Subacqueo Artiglio Conferenza celebrativa sui sessant’anni di attività

Il Club Subacqueo Artiglio celebra i suoi sessant’anni di attività, un traguardo che riflette la passione e l’impegno di generazioni di appassionati. Fondato nel 1966, il club si è dedicato alla promozione della subacquea e alla tutela del patrimonio marino. In occasione di questa ricorrenza, si terrà una conferenza per condividere ricordi, esperienze e obiettivi futuri, sottolineando il ruolo storico nel panorama subacqueo italiano.

Il Club Subacqueo Artiglio, fondato nel 1966 da un gruppo di appassionati con l'obiettivo di diffondere la subacquea e l'amore per il mare, compie 60 anni. Per celebrare il traguardo sabato al Museo della Marineria si terrà un evento per ripercorrere la storia che si intreccia agli anni in cui la subacquea sportiva muoveva i suoi primi passi nel panorama italiano. Alle 15,30 i saluti istituzionali e alle 16,30 Fabio Portella interverrà su "I relitti raccontano la storia", alle 17,15 la consegna brevetti. Alle 17,30 Dario Lupi su "Occhi nuovi per vecchi relitti". Dalla sua fondazione, l'associazione ha avuto tra i suoi scopi principali la promozione delle attività subacquee, organizzando corsi tecnici Ara (autorespiratore), di apnea e di specializzazione, oltre a proporre uscite formative in barca, incontri culturali e momenti dedicati alla fotografia subacquea.

