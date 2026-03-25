Servizio civile universale | le opportunità offerte dal Comune di Sondrio

Il Comune di Sondrio ha avviato un programma di Servizio Civile Universale rivolto a giovani tra 18 e 28 anni. L'iniziativa consente ai partecipanti di dedicarsi a attività nei settori culturale, educativo e sociale, con l'obiettivo di contribuire alla comunità locale. Le opportunità disponibili sono rivolte a chi desidera mettere in pratica competenze e capacità in ambiti di interesse pubblico.

L’impegno per i volontari è di 25 ore settimanali, per la durata di un anno, con inizio a settembre 2026: sono previsti un contributo mensile di 519,47 euro e l’attestato di fine servizio. All’interno del Comune di Sondrio i giovani collaboratori in Servizio Civile saranno inseriti, previa selezione, nei seguenti settori: Servizio Eventi, per incentivare l’organizzazione e la promozione delle proposte culturali, un volontario richiesto; Servizio Turismo, Marketing e Gemellaggi, e in particolare per l'Infopoint, con sede in piazza Campello, per garantire un servizio informativo di qualità agli utenti che si rivolgono a questi servizi,... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Servizio civile universale: le opportunità offerte dal Comune di Sondrio Articoli correlati "Può nascere un fiore": le opportunità per il Servizio civile universale in ValtellinaLe Acli provinciali di Sondrio, in sinergia con la scuola Pio XII di Sondrio, hanno presentato questa mattina il nuovo bando del servizio civile... Servizio civile universale 2026, le opportunità tra Novara e Vco: domande entro l’8 aprileC’è tempo fino alle 14 di martedì 8 aprile per candidarsi al nuovo bando del Servizio civile universale, il programma pubblico che permette ai... Una raccolta di contenuti su Servizio civile universale le... Temi più discussi: Un anno di Servizio Civile al Parco delle Orobie: aperto il bando; Servizio Civile Universale con il Comune di Verona: 29 posti per i giovani tra formazione e lavoro pubblico; Costruttori di speranza: 26 posti per il servizio civile con il Consorzio Parsifal; Servizio civile universale 2026: tre opportunità per i giovani a Silea. Servizio civile. Bando in ComuneIl Comune di Sondrio offre ai giovani tra i 18 e i 28 anni la possibilità di partecipare al Servizio Civile Universale, mettendo a disposizione le loro competenze per la comunità. Gli interessati ... ilgiorno.it Servizio Civile Universale, 379 posti disponibili in Abruzzo nel programma SCUDIOpportunità per i giovani tra i 18 ed i 28 anni: un anno di formazione, crescita personale e vantaggi nei concorsi pubblici. Candidature entro l'8 aprile ... ekuonews.it L’11 e il 12 aprile Sondrio si prepara a vivere un weekend tra biologico e primavera. Francesca Canovi Vicesindaco del Comune di Sondrio Due giornate dedicate alla scoperta della città tra biologico, percorsi culturali, attività per famiglie, installazioni ar - facebook.com facebook