Servizio civile universale 2026 le opportunità tra Novara e Vco | domande entro l’8 aprile

Fino alle 14 di martedì 8 aprile è possibile presentare le domande per il bando del Servizio civile universale 2026. Il programma permette ai giovani tra i 18 e i 29 anni di partecipare a attività di utilità sociale presso enti pubblici e organizzazioni del terzo settore. Le opportunità sono disponibili tra Novara e il Verbano-Cusio-Ossola.

C’è tempo fino alle 14 di martedì 8 aprile per candidarsi al nuovo bando del Servizio civile universale, il programma pubblico che permette ai giovani tra i 18 e i 29 anni di dedicare un anno ad attività di utilità sociale in enti pubblici e organizzazioni del terzo settore.Anche sul territorio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Leggi anche: Servizio civile universale, bando per quasi 66mila posti: domande entro l’8 aprile 2026. Requisiti e compenso Servizio civile universale, domande entro l’8 aprile: 20 posti per il Comune di BeneventoTempo di lettura: 2 minuti Si comunica che è stato pubblicato sul portale istituzionale di ANCI Campania il Bando per il Servizio Civile Universale... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Servizio civile Temi più discussi: BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2026; Bando di Servizio Civile Universale 2026. I progetti del CSV Abruzzo; Bando Servizio Civile Universale 2026; Caritas Aversa – Servizio Civile Universale: Bando 2026. Bando Servizio Civile Universale 2026: guida completa, scadenze e come fare domandaBando Servizio Civile 2026: pubblicato il decreto per 65mila volontari. C'è fino all'8 aprile per presentare la domanda online. Requisiti e istruzioni. catania.liveuniversity.it Servizio civile universale: aperto il bando 2026 nelle pubbliche assistenze ANPAS della LiguriaIl programma We reSCUe 2025. Volontari per il soccorso e il trasporto sanitario in Liguria mette a disposizione 297 posti in 91 sedi delle Pubbliche Assistenze del territorio. primocanale.it Servizio Civile Universale 2026: 2 posti al Monastero di Santa Rita È attivo il Bando per il Servizio Civile Universale 2026. Scadenza per presentare domanda: 8 aprile 2026 Il Monastero di Santa Rita delle Agostiniane di Cascia mette a disposizione 2 pos - facebook.com facebook