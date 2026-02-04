Nuovo bando per il servizio civile | 392 opportunità per giovani in progetti di interesse sociale e ambientale

Oggi nelle Marche si apre il nuovo bando per il servizio civile. Sono 392 i posti disponibili per giovani che vogliono dedicarsi a progetti di interesse sociale e ambientale. Chi vuole provare a fare la differenza può candidarsi, c’è tempo fino a fine mese. Le opportunità sono tante, e l’obiettivo è coinvolgere i giovani in attività che aiutino la comunità e il territorio.

A partire da oggi, nelle Marche si apre ufficialmente la finestra per 392 giovani che vogliono mettersi in gioco per il bene comune. Il bando del Servizio civile regionale per il 2025 è stato ufficialmente approvato dalla Giunta, e con esso si dà il via a una nuova stagione di impegno sociale, ambientale e di inclusione. I posti disponibili, distribuiti su progetti che si svolgeranno in tutta la regione, sono il frutto di un’attenta programmazione che punta a coinvolgere chi ha tra i 18 e i 28 anni, residente o domiciliato nelle Marche, con la possibilità di entrare in un percorso formativo che non si limita a un’esperienza di volontariato, ma si configura come un primo passo concreto verso il mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

