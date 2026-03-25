Fino alle 14 dell’8 aprile 2026, i giovani interessati possono presentare domanda per il Servizio civile universale presso la sezione Aism di Palermo. Sono disponibili dieci posti complessivi dedicati a chi desidera impegnarsi in attività a favore della comunità locale. La possibilità di partecipare si rivolge a chi vuole contribuire concretamente a progetti di solidarietà e assistenza.

C’è tempo fino alle ore 14 dell'8 aprile 2026 per candidarsi al Servizio civile universale presso la sezione Aism di Palermo. Un’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano investire un anno della propria vita nella solidarietà e nell’inclusione. "Entrare in Aism significa diventare parte di un movimento che lavora ogni giorno per la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla", dichiara Angela Martino, commissario della sezione Aism di Palermo. "È un’esperienza che permette ai giovani di mettersi in gioco e dare un contributo concreto alla comunità". I progetti a Palermo: la sezione mette a disposizione 10 posti suddivisi in due percorsi: 1. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Servizio civile, dieci posti all'Aism Palermo: "Così i giovani possono dare un contributo concreto alla comunità"

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