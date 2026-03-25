Il GhivoBorgo affronta oggi alle ore 15 una partita di Serie D contro il ViviAltotevere nell’impianto “Elso e Rolando Bellandi”. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la classifica. La partita si svolge in un contesto di campionato che vede le squadre impegnate nella lotta per migliorare la propria posizione in classifica.

Delicata sfida interna per il Ghivi Borgo, che oggi alle ore 15 all’ "Elso e Rolando Bellandi" ospita il ViviAltotevere Sansepolcro, per un mercoledì da vivere intensamente, non tanto per la forza di un avversario che, insieme al Cannara, occupa l’ultimo posto in classifica, quanto per l’importanza che rivestono i tre punti per i Colchoneros, che vedono ancora troppo vicina la zona a rischio e ci si vogliono allontanare al più presto. Questo è l’obiettivo primario dei ragazzi di Cannarsa, che non hanno avuto nemmeno il tempo per metabolizzare la sconfitta di domenica, che arriva questo impegno fondamentale sulla strada che conduce alla salvezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serie D. GhivoBorgo, un mercoledì da leoni. Oggi la sfida con il ViviAltotevere

Articoli correlati

Australian Open 2026 p. 7: Mercoledì da leoni con Jan, Ben, Lollo e Nole!Analizzeremo la grande giornata di domani con i quarti di finale della parte bassa del tabellone, che vedranno protagonisti: Lorenzo Musetti vs Novak...

Serie A Elite: altra giornata memorabile per il rugby reggiano che da oggi avrà il suo museo all’interno dello stadio. Prima "Mirabello Ovale», poi la sfida con BiellaL’inaugurazione di "Mirabello Ovale", un piccolo museo del rugby reggiano all’interno dello stadio, è la novità più bella del ritorno del Valorugby...

Altri aggiornamenti su Serie D GhivoBorgo un mercoledì da...

Pronostico Ghiviborgo vs Vivi Altotevere Serie D Girone E 25 Marzo 2026Pronostico Ghiviborgo vs Vivi Altotevere in Serie D Girone E. Analisi dettagliata, statistiche e previsione finale del match. europacalcio.it

Calcio serie d, oggi col ghiviborgo. Il Cannara vuole tornare alla vittoriaFischio di inizio alle 14,30 allo Spoletini per un Cannara che ospita il Ghiviborgo. I rossoblù di Armillei vengono ... msn.com