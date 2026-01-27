Australian Open 2026 p 7 | Mercoledì da leoni con Jan Ben Lollo e Nole!

L’evento sportivo di tennis in Australia torna con i quarti di finale, tra protagonisti come Novak Djokovic, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Ben Shelton. L’appuntamento di TennisMania, alle 19:00 sul canale YouTube di OA Sport, analizzerà le partite, le strategie e le aspettative di questa fase cruciale del torneo. Un’occasione per gli appassionati di seguire approfondimenti e interagire in diretta con esperti e tifosi.

Alle ore 19:00 torna TennisMania, imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati di tennis Analizzeremo la grande giornata di domani con i quarti di finale della parte bassa del tabellone, che vedranno protagonisti: Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic Jannik Sinner vs Ben Shelton Un focus speciale sui match, sulle chiavi tattiche e sulle aspettative per due sfide che possono cambiare il torneo Questa volta più spazio a voi: vi aspettiamo in diretta sul canale YouTube di OA Sport con domande, commenti e opinioni. Sarete voi i protagonisti della puntata. promesso! Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e non perdete la diretta! #Musetti #Djokovic #Sinner #Shelton #TennisMania #Tennis #OASport #TennisLive #TennisNews #AustralianOpen. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il match tra Ben Shelton e Casper Ruud agli Australian Open si svolgerà sulla Rod Laver Arena, previsto per le ore 10:30 italiane.

Il 28 gennaio 2026, Ben Shelton e Jannik Sinner si affrontano negli ottavi di finale degli Australian Open, con l’obiettivo di accedere alle semifinali.

