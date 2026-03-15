L’inaugurazione di " Mirabello Ovale ", un piccolo museo del rugby reggiano all’interno dello stadio, è la novità più bella del ritorno del Valorugby nel campionato, dopo la sbornia per la favolosa conquista della Coppa Italia. La partita contro il Biella, 12ª di Serie A Elite, fa da occasione per questo vernissage; alle 14.30 il match e un’ora prima, alle 13.30, l’apertura dello spazio espositivo, creato in questi mesi dal silenzioso, prezioso e appassionato lavoro di Luca Bigi, già capitano azzurro e ora tra le colonne del Valorugby. "Mirabello Ovale" propone memorabilia, maglie, ricordi della storia ovale reggiana, incluse le due recenti e scintillanti Coppe Italia 2019 e 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A Elite: altra giornata memorabile per il rugby reggiano che da oggi avrà il suo museo all’interno dello stadio. Prima "Mirabello Ovale», poi la sfida con Biella

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