Sensori tracciabilità e residuo zero | la nuova frontiera della farina italiana

Una nuova normativa sulla produzione di farina in Italia introduce sensori per il monitoraggio dei processi, sistemi di tracciabilità e l’obiettivo di residuo zero di sostanze chimiche. La filiera si sta adeguando a queste disposizioni, con controlli più rigorosi e tecnologie avanzate. A tavola, il pane rimane un elemento centrale, spesso associato al piatto principale o anche come protagonista di per sé.

A tavola, il pane accompagna fedelmente ogni pasto. Associato al piatto principale, talvolta anche protagonista. Prima del filone, le mani del fornaio, prima ancora il forno. E, precedenti al forno, il mulino e il campo. Proprio dal campo Molini Fagioli, storica azienda italiana con sede in Umbria a Magione, specializzata dal 1947 nella produzione di farine artigianali di alta qualità per pane, pizza e pasticceria, ha scelto di cominciare. All’interno di questo contesto è concepita OIRZ, una farina di grano tenero italiano certificata a residuo zero, prodotta con cereale coltivato nel Centro Italia. Lontano da fonti di inquinamento, il progetto segue un disciplinare agronomico rigoroso verificato da un ente terzo indipendente, DNV. 🔗 Leggi su Panorama.it

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