Sequestrate 400 tonnellate di farina priva di tracciabilità l' operazione dei Carabinieri nell' Alta Irpinia

Nel corso di un'operazione di controllo nell'Alta Irpinia, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Castel Baronia e dell’Arma territoriale hanno sequestrato circa 400 tonnellate di farina privi di tracciabilità. L’intervento rientra in attività di prevenzione e repressione dei reati nel settore agroalimentare, garantendo il rispetto delle normative di sicurezza e qualità. L’operazione sottolinea l’importanza di controlli mirati per tutelare i consumatori e il comparto alimentare.

Nello specifico, i militari, congiuntamente al personale dell’A.S.L. di Avellino, accertavano che presso un’azienda sita in Alta Irpinia, erano state stoccate enormi quantità di farine, destinate alla distribuzione, prive di tracciabilità. Per garantire la sicurezza alimentare, si procedeva a porre sotto sequestro sanitario le farine rinvenute, al fine di accertare eventuali marcatori presenti, che limitano la messa in commercio dei prodotti alimentari. Inoltre, le farine erano stoccate insieme a circa 40 tonnellate di pelli animali per le quali veniva vietata la commercializzazione. Le attività di controllo, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della salute collettività.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Sequestrate 400 tonnellate di farine animali prive di tracciabilità

Durante controlli nel settore agroalimentare, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Castel Baronia e le forze dell’Arma territoriale hanno sequestrato circa 400 tonnellate di farine di origine animale prive di tracciabilità, al fine di garantire la sicurezza alimentare e prevenire eventuali rischi per la salute pubblica. Operazione Fish Net, in Abruzzo sequestrate tonnellate di vongole e totani atlantici congelati

