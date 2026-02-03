Polselli a Gulfood Dubai 2026 | la grammatica della farina italiana parla al mondo

Gulfood Dubai 2026 si è appena conclusa, lasciando il segno come la più grande fiera del cibo al mondo. Tra le imponenti strutture di Dubai World Trade Centre e Expo City, aziende da ogni parte del pianeta hanno mostrato le loro novità. Polselli, il famoso marchio italiano di farine, ha approfittato dell’evento per portare la sua grammatica della farina italiana sotto i riflettori internazionali. La presenza di questa azienda testimonia come la tradizione italiana nel settore alimentare continui a farsi apprezzare anche oltre conf

Due sedi gemelle che hanno garantito spazi ampliati, nuove capienze e una visione ancora più internazionale a un evento che non smette di crescere, anno dopo anno, per autorevolezza e centralità strategica. L’edizione 2026 ha attraversato e raccontato il presente e il futuro dell’agroalimentare mondiale articolandosi in sette grandi comparti: latticini, bevande, grassi e oli, legumi e cereali, carne e pollame, marchi energetici e food internazionale. Un mosaico complesso, dove innovazione, ricerca e tradizione si incontrano, e dove Gulfood si conferma piattaforma privilegiata per dialogare con i grandi decisori del settore, intercettare tendenze emergenti e costruire relazioni commerciali destinate a durare. 🔗 Leggi su 2anews.it

