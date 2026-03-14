LIVE Scandicci-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | va in scena gara-1 della semifinale

Alle 20:45 si apre la semifinale di serie A1 femminile tra Scandicci e Milano, con la prima gara in diretta. Al momento il punteggio è 9-6, con Weitzel che effettua una difesa e Antropova che conclude da seconda linea. La partita prosegue senza interruzioni mentre i team cercano di conquistare un vantaggio importante.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-6 >Difesa di Weitzel, attacco di Antropova da seconda linea, mano out 8-6 Out la diagonale di Egonu da seconda linea 7-6 Parallela di Antropova da seconda linea 6-6 Parallela di Piva da zona 4 6-5 Primo tempo dietro di Weitzel 5-5 Manoi out Skinner da zona 4 4-5 Vincente il pallonetto di Bosetti da zona 4 3-5 Mano out di Egonu da zona 2 3-4 Diagonale di Antropova da zona 2 1-2 Vincente Egonu da seconda linea 20.28: Per la sfida contro Scandicci dovrebbe essere pienamente disponibile la schiacciatrice Khalia Lanier, una delle principali armi offensive della formazione milanese. L’attaccante statunitense non era partita titolare nella partita europea, ma il suo contributo può risultare fondamentale per l’equilibrio del sistema offensivo della squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: va in scena gara-1 della semifinale Articoli correlati LIVE Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia una incerta serie di semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara1 della semifinale di volley scudetto femminile di serie A1... Leggi anche: LIVE Bergamo-Scandicci 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: vittoria netta delle toscane che volano in semifinale! Aggiornamenti e notizie su LIVE Scandicci Milano A1 volley... Temi più discussi: LIVE Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: va in scena gara-1 della semifinale; Scandicci-Milano oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-1, programma, streaming; Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano in Diretta Streaming | DAZN IT; VOLLEY FEMMINILE- Playoff scudetto Savino Del Bene Scandicci- Numia Vero Volley Milano. Scandicci-Milano oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-1, programma, streamingOggi, sabato 14 marzo, il Pala BigMat di Firenze si prepara ad accogliere il primo capitolo di una semifinale Scudetto di volley femminile che promette ... oasport.it LIVE Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: va in scena gara-1 della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.16: Negli ultimi anni il confronto tra Scandicci e Milano è diventato una sorta di classica del campionato ... oasport.it – Inizia lo spettacolo delle semifinali playoff scudetto! Si parte questa sera alle 20:30 con la sfida tra Scandicci e Milano, in diretta su Rai Play, VBTV e DAZN. Il programma continua domani alle 17:15, qu - facebook.com facebook ... e Guarda Savino Del Bene Scandicci Vero Volley Milano, gara 1 delle semifinali playoff di #SerieA1Tigotà, sabato 14 marzo alle ore 20:30 su #DAZN x.com