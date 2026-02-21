Fabregas a Dazn | Saelemaekers? Chiedo scusa ma se il Milan ha pareggiato non è per questo! Sono giovane e devo imparare mi piacerebbe tantissimo giocare oggi

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato prima del match contro la Juventus, sottolineando che un pareggio del Milan non dipendeva da Saelemaekers. Il tecnico ha ammesso di essere ancora alle prime armi e di desiderare molto scendere in campo. Ha anche espresso il suo desiderio di giocare in questa partita, mostrando entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Fabregas ha concluso dicendo che l’importante è concentrarsi sulla squadra.

© Calcionews24.com - Fabregas a Dazn: «Saelemaekers? Chiedo scusa, ma se il Milan ha pareggiato non è per questo! Sono giovane e devo imparare, mi piacerebbe tantissimo giocare oggi»

Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Leao Milan, quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata, in corso valutazioni Spalletti pre Juve Como: «David non sta molto bene! Oggi giochiamo contro una squadra di pari livello, vi spiego la scelta su Openda» Prandelli incorona Vergara: «Ha la stessa cazzimma di Insigne, il suo caso ci spinge a fare una riflessione in Federcalcio» Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Fabregas si scusa per il commento su Saelemaekers: «Sono giovane, devo imparare, vorrei tanto giocare oggi»Cesc Fabregas si scusa per aver commentato pubblicamente su Saelemaekers, affermando di essere ancora giovane e di voler migliorare. Como, Fàbregas dopo il pari col Milan: “Chiedo scusa per l’episodio con Saelemaekers. Oggi partita matura”Cesc Fàbregas ha chiesto scusa per l’episodio con Saelemaekers durante il match tra Milan e Como, concluso con un pareggio. FABREGAS: Mi piace un aspetto di ALLEGRI, lo studio per imparare! | Como-Milan| DAZN Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chiedo scusa, Fabregas, mani addosso a Saelemaekers: ecco da dove nasce la furia Allegri; Perché Fabregas non è stato squalificato per la trattenuta su Saelemaekers in Milan-Como: può scattare la prova tv?; Como, Fabregas: Chiedo scusa, ho fatto una cosa antisportiva. Commento di Allegri esagerato. Rosso a Saelemaekers chiarissimo; Fabregas trattiene Saelemaekers e Allegri si infuria: Alla prossima entro in scivolata io. Fabregas: Saelemaekers? Mi scuso ma il Milan non ha pareggiato col Como per questo. Allegri…Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Juventus-Como, Cesc Fabregas è tornato a parlare di quanto accaduto in Milan-Como ... fcinter1908.it Il paraguru Fabregas trattiene Saelemaekers per la maglia mentre sta giocando. E chi viene espulso? AllegriFabregas il paraguru fa il leale e simpatico: Chiedo scusa per la trattenuta a Saelemaekers, devo tenere le mani a casa come dice Chivu ... ilnapolista.it La classifica degli di #FC26 per Cesc Fabregas Scopri i segreti di Fabregas con la nuova puntata di #MySkills su #DAZN x.com FABREGAS LA FA E ALLEGRI VIENE ESPULSO. CALCIO PULITO O CALCIO DI FURBI Fabregas a DAZN: “Ho fatto una cosa antisportiva.” Risultato Allegri squalificato. La situazione é diventata ridicola. Perché se il metro cambia a seconda di chi sei, é inu - facebook.com facebook