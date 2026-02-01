Nicolò De Devitiis lancia un appello disperato dopo giorni di sofferenza del suo labrador Dotto. Il cane piange, si lamenta e ha difficoltà a camminare. Nicolò chiede aiuto a chi potrebbe avere informazioni, sperando di trovare una soluzione. La vicenda ha coinvolto molti sui social, dove l’uomo ha condiviso anche il suo pensiero sul valore della condivisione, che lo ha portato fin qui.

“Ho sempre creduto nel potere della condivisione. lo stesso che dal niente mi ha portato fino a fare il lavoro che faccio e oggi fino a qui. Per questo voglio condividere con voi un problema per il quale magari potete darmi una mano”: inizia così il post di Nicolò De Devitiis, Iena, sul suo profilo Instagram. A preoccuparlo è il suo amatissimo labrador: “Sono giorni che Dotto, il mio labrador che negli anni avete imparato a conoscere – spiega – piange, si lamenta, respira affannato e cammina male con le gambe posteriori”. Nelle foto di vede la sofferenza del cagnolone e anche quella di chi lo ama: “Lo stiamo portando notte e giorno ovunque – continua De Devitiis – ma ancora, pare, non abbiamo avuto una risposta certa, continuiamo a passare le notti in bianco, a portarlo fuori per farlo distrarre alle 456 del mattino e poi da vari veterinari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono giorni che il mio labrador Dotto piange, si lamenta, cammina male. Non abbiamo risposte, se qualcuno di voi può sapere qualcosa ci aiuti”: l’appello di Nicolò De Devitiis

