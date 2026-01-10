Costo medio per studente scuole paritarie 2025 26 il Ministero pubblica i parametri | la primaria tocca i 9.004 euro Ecco tutti i valori NOTA
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato i parametri relativi al costo medio per studente nelle scuole paritarie per l'anno scolastico 2025/2026, con la primaria che si attesta a circa 9.004 euro. Di seguito, vengono riportati tutti i valori ufficiali, fornendo un quadro aggiornato sui costi di iscrizione e gestione delle scuole paritarie per il prossimo anno scolastico.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato con nota n.4710 del 9 gennaio i valori del Costo Medio Studente per l'anno scolastico 20252026. L'articolo Costo medio per studente scuole paritarie 202526, il Ministero pubblica i parametri: la primaria tocca i 9.004 euro. Ecco tutti i valori. NOTA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
