Bergamo insegnante accoltellata alla gola da un alunno 13enne | è grave

Una insegnante è stata ferita gravemente alla gola da un alunno di 13 anni davanti a una scuola a Bergamo. La donna è stata trasportata in ospedale con un elicottero. La polizia ha fermato il ragazzo, che si trova ora sotto interrogatorio. La dinamica dell'aggressione e le motivazioni non sono ancora chiare. La scuola si trova nel centro della città e l'intera comunità è sotto shock.

È arrivato davanti alla sua scuola, a Trescore Balneario nella Bergamasca, indossando pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta "Vendetta". Alle 7.45, poco prima di entrare in classe nell'istituto comprensivo del comune in via Damiano Chiesa, lo studente di terza media ha aggredito una professoressa di francese 58enne con un coltello. È immediatamente intervenuto d'urgenza l'elisoccorso che ha trasportato la donna all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, le sue condizioni sono considerate gravissime. Il ragazzo è stato bloccato dai carabinieri che, perquisendo lo zaino del giovane alunno, hanno trovato anche una pistola scacciacani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, insegnante accoltellata alla gola da un alunno 13enne: è grave Articoli correlati Leggi anche: Insegnante accoltellata da studente di terza media: grave docente di 58 anni ricoverata in codice rosso a Bergamo Francia, accoltellata da alunno 14enne: grave professoressaUno studente di 14 anni ha accoltellato la sua professoressa in un liceo di Sanary-sur-Mer, in Francia, colpendola all’addome e al braccio Lo riporta... Contenuti e approfondimenti su Bergamo insegnante accoltellata alla... Temi più discussi: Pedopornografia, la prof ammette scambio di foto con il giornalista: Bello tutti insieme al letto; Toghe come un cancro. La campagna degli insulti della destra senza freni; La protesta dei fuorisede. TikTok, boom di #iovotono; Referendum, ha vinto la generazione Gaza. Bergamo, studente accoltella insegnante davanti alla scuola: la donna è graveQuesta mattina, poco prima delle 8, davanti a un istituto scolastico di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una professoressa è stata ferita a coltellate da uno studente. La donna - che secon ... tg24.sky.it Studente di terza media accoltella un’insegnante fuori da scuola a Trescore Balneario: è gravissima. Fermato il 13enne: aveva una maglietta con scritto vendettaUn’insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata da uno studente, questa mattina, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna è stata subito soccorsa e ora si trova ... ilmattino.it Fermato il 13enne che ha accoltellato la prof fuori scuola vicino Bergamo: aveva una maglietta con scritto “vendetta” - facebook.com facebook Bergamo, presentato il primo tram Škoda 49T per la nuova linea T2 x.com