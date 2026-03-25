scuola e teatro gli alunni sono baby attori

Venerdì alle 16.30 a Villa Bertelli si terrà la rappresentazione dello spettacolo teatrale “Ora Basta”, che chiude il laboratorio “A Scuola di Teatro”. Gli studenti coinvolti sono diventati attori in scena, portando sul palco il lavoro svolto durante il percorso formativo. L’evento vede la partecipazione di ragazzi che hanno avuto l’opportunità di calarsi nei ruoli di protagonisti, sotto la guida di insegnanti e professionisti del settore.

Venerdì alle 16.30 a Villa Bertelli andrà in scena lo spettacolo teatrale “ Ora Basta ”, momento conclusivo del laboratorio “ A Scuola di Teatro ”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Fortemente Noi Aps con il patrocinio di Regione, Provincia e Comune di Forte dei Marmi, rappresenta l’esito di un percorso educativo e creativo che ha coinvolto gli alunni della primaria Carducci, accompagnandoli in un’esperienza formativa intensa e partecipata, culminata anche nella partecipazione alla XXXII Rassegna Regionale Teatro della Scuola di Bagni di Lucca. Il progetto, sostenuto da Banco Bpm, è stato coordinato dalle insegnanti Grazia Marrai e Lia Ruffo, con la cura teatrale di Mirtilla Pedrini della Bottega del Teatro, la supervisione della psicologa Valentina Groppi dell’associazione Donne per le Donne e il supporto della Croce Verde. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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