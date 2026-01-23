costituzione lo spettacolo dei baby attori

Si è recentemente concluso il laboratorio teatrale organizzato dall’associazione La Bottega del Teatro presso la scuola media “Ugo Guidi” di Forte dei Marmi. L’attività ha coinvolto le classi seconde, culminando in una rappresentazione dei baby attori. Questo progetto ha offerto agli studenti l’opportunità di esplorare il mondo del teatro, sviluppando competenze espressive e di collaborazione in un contesto formativo e stimolante.

Si è svolta la rappresentazione conclusiva del laboratorio teatrale curato dall’associazione La Bottega del Teatro, che ha coinvolto le classi seconde della scuola media “Ugo Guidi” dell’Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi. Lo spettacolo, dal titolo “Over the Game”, ha proposto un originale percorso di riflessione sui principi fondamentali della Costituzione italiana, utilizzando il linguaggio contemporaneo del videogioco come chiave narrativa. La messa in scena si è sviluppata attraverso una struttura a “livelli”, all’interno dei quali sono stati richiamati e rappresentati alcuni articoli della Carta costituzionale, affrontando temi centrali quali la sovranità popolare, la democrazia, l’uguaglianza, il diritto all’istruzione e il ripudio della guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

