scuola iniziano gli spostamenti lavori antisismici in via varsavia gli alunni lasciano la don milani

A Follonica, con l’avvio dei lavori antisismici in via Varsavia, gli alunni della scuola Don Milani iniziano a spostarsi temporaneamente. Questi interventi, finanziati con un importante contributo, mirano a migliorare la sicurezza dell’edificio scolastico. La modifica delle logistiche sarà necessaria durante le fasi di ristrutturazione, garantendo comunque la continuità dell’attività educativa.

FOLLONICA Iniziano i primi cambiamenti logistici per consentire i lavori antisismici nel plesso di via Varsavia a Follonica, così da rendere l’edificio più sicuro grazie a un maxi finanziamento. Lavori che erano stati programmati da tempo e che sono molto importanti per la sicurezza di tutti, soprattutto i piccoli ospiti delle scuole. L’obiettivo dell’Amministrazione di Follonica è consentire la realizzazione delle opere e mantenere un’offerta formativa di alta qualità. Da oggi, dunque, giorno di riapertura delle scuole alla "Don Milani", gli alunni si sposteranno nel plesso di via Buozzi. Il trasloco infatti è già stato completato con successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

