Disabilità avviso della Regione per l’Osservatorio | Opportunità di crescita per le politiche inclusive

La Regione Abruzzo ha diffuso un avviso rivolto alle associazioni regionali impegnate nella tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L’obiettivo è individuare sette rappresentanti da coinvolgere nell’Osservatorio regionale. L’iniziativa mira a rafforzare le politiche inclusive e favorire un confronto diretto con le realtà del territorio. La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stata annunciata.

Santangelo invita le associazioni a candidarsi: c’è tempo fino al 13 aprile per presentare la manifestazione di interesse La Regione Abruzzo ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di sette membri in rappresentanza delle associazioni regionali impegnate nella tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L’iniziativa riguarda la costituzione dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, previsto dall’articolo 4 della legge regionale n. 44 del 25 novembre 2013. L’avviso, approvato con determinazione dirigenziale AplAie n. 28 del 14 marzo 2026, segna l’avvio concreto della fase costitutiva dell’organismo che avrà funzioni di progettazione, promozione, sostegno e consulenza per le politiche inclusive. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Osservatorio della legalità della Regione Abruzzo: scade a breve l’avviso pubblico per eventi e logoL’avviso è rivolto ad associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, chiamate a contribuire con idee, progettualità e iniziative volte alla... Politiche sociali, dalla Regione 17 milioni di euro a gennaio per le persone con disabilità gravissimaL'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 17 milioni di euro in favore delle persone con disabilità... Approfondimenti e contenuti su Disabilità avviso della Regione per... Temi più discussi: Comunità Pro.V.I. – Autonomia, socialità, sport- Nuovo avviso pubblico. Domande a partire dal 24 marzo 2026; Graduatoria definitiva Avviso Pubblico per l'avviamento al lavoro di n.4 persone con disabilità presso l'Agenzia delle Entrate Direzione regionale del Lazio; Online l'Avviso PRINC 06 - Progetti per inclusione bambini con disabilità e altri bisogni educativi speciali. Domande dal 4 marzo 2026; Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature per la nomina del Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità. Osservatorio per la disabilità, la Regione cerca sette associazioni partnerÈ stato pubblicato l’Avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse finalizzate all’individuazione di sette membri in rappresentanza delle associazioni a livello regionale ... laquilablog.it Comunità Pro.V.I., nuovo avviso pubblico da 4 milioni di euro per progetti di vita indipendenteLa Regione Puglia rafforza il proprio impegno per l'autonomia delle persone con disabilità con il nuovo avviso pubblico Comunità Pro.V.I. – Autonomia, ... corrieresalentino.it Gli atleti londinesi hanno avuto l’opportunità di provare le gozzette e di scoprire il mondo della voga vivendo un’esperienza unica nelle acque livornesi - facebook.com facebook Siccome qualcuno non ha ancora capito o fa finta per opportunità di non capire l'enorme problema del record FARLOCCO di Adebayo qui trovate, argomentato assieme a @MCaronni il dettaglio dei perchè. Sta vergogna dovrebbe indignare chiunque ami lo s x.com