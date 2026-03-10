Scuola di seduzione | il trailer del nuovo film di e con Carlo Verdone

È stato pubblicato il trailer del nuovo film di Carlo Verdone, intitolato “Scuola di seduzione”. Il film sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ e rappresenta un'ulteriore produzione dell’attore e regista romano. Il trailer rivela alcune scene e personaggi che compaiono nel lungometraggio, senza fornire ulteriori dettagli sulla trama o sul cast completo. La data di uscita precisa non è ancora stata comunicata.

L'attesa è finita, “Scuola di seduzione”, il nuovo film di e con Carlo Verdone in esclusiva per Paramount+. Prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis, sta per arrivare su Paramount+. È una commedia ironica e una divertente ma allo stesso tempo profonda sull'amore ai tempi di oggi. Diretto da Carlo Verdone che ne firma anche la scrittura insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, questo film segna il ritorno di Carlo Verdone alla direzione di un lungometraggio dopo la fortunata esperienza nella serialità con “Vita da Carlo”. Nell’epoca in cui ci si può innamorare, tradirsi, prendersi e lasciarsi anche attraverso l’intelligenza artificiale, sei personaggi accomunati da insicurezze e fragilità affettive si rivolgono a una love coach per interpretare e indirizzare le proprie vite. 🔗 Leggi su Today.it

