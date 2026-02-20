Scrubs revival | trailer ufficiale JD e Turk tornano al Sacro Cuore – debutto 25 marzo su Disney+!

Disney+ ha mostrato il trailer ufficiale del revival di Scrubs, la popolare serie medica che torna dopo 15 anni. Questa volta, i protagonisti J.D. e Turk riprendono il camice al Sacro Cuore, portando con sé ricordi e nuove avventure. La prima stagione debutterà il 25 marzo sulla piattaforma streaming. I fan potranno rivedere i personaggi originali in un contesto aggiornato, con alcune sorprese che promettono di coinvolgere anche le nuove generazioni. L’attesa cresce in vista della ripresa delle vicende al pronto soccorso.

Disney+ ha rilasciato il trailer ufficiale della prima stagione del revival di Scrubs, la comedy medica cult che torna dopo 15 anni con un mix di nostalgia e freschezza. La serie debutta in Italia il 25 marzo 2026 (stesso giorno USA), con episodi da 30 minuti che riprendono ai giorni nostri al Sacro Cuore. Il trailer offre un assaggio sul ritorno fianco a fianco di J.D. e Turk per la prima volta dopo tanto tempo: la medicina è cambiata, gli specializzandi sono una nuova generazione, ma la loro amicizia ha resistito alla prova del tempo. Tra disavventure quotidiane, risate, emozioni e qualche sorpresa, vecchi e nuovi personaggi affrontano la routine ospedaliera con lo spirito irriverente che ha reso la serie un classico.🔗 Leggi su Universalmovies.it

