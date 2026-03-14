La Notte degli Oscar è con noi vivila in diretta su YouTube e Twitch con le redazioni di ScreenWorld BadTaste e Cinemaserietv

La Notte degli Oscar sta per iniziare e sarà trasmessa in diretta su YouTube e Twitch grazie alle redazioni di ScreenWorld, BadTaste e Cinemaserietv. L’evento più importante dell’anno cinematografico si avvicina rapidamente e le piattaforme digitali sono pronte a offrire la copertura in tempo reale. Sono attese migliaia di persone che seguiranno la serata con entusiasmo e attenzione.

Manca pochissimo all’evento più atteso dell’anno cinematografico e noi di Screenworld siamo pronti a viverlo insieme a voi. Grazie al prezioso supporto di Notorious Pictures e alla collaborazione con i colleghi di Cinemaserietv e BadTaste, vi invitiamo a una serata imperdibile dedicata alla 98ª edizione dei Premi Oscar. L’appuntamento fisico è fissato per il 15 marzo 2026 alle ore 22:00 presso il Notorious Cinemas (all’interno del Merlata Bloom di Milano): un’occasione unica per commentare i vincitori sul grande schermo con un ingresso totalmente gratuito, previa prenotazione. Per chi non riuscirà a raggiungerci a Milano, la magia degli Academy Awards arriverà direttamente sui vostri schermi. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - La Notte degli Oscar è con noi, vivila in diretta su YouTube e Twitch con le redazioni di ScreenWorld, BadTaste e Cinemaserietv Articoli correlati Oscar 2026: seguite dal vivo la notte dei premi con la redazione di ScreenWorldL’evento più atteso dell’anno da tutti i cinefili del mondo è in dirittura d’arrivo e noi di ScreenWorld abbiamo qualcosa di speciale in serbo per... Leggi anche: Premi Oscar, svolta storica per la notte del cinema: dal 2029 la diretta sarà trasmessa solo su YouTube Tutto quello che riguarda La Notte degli Oscar è con noi vivila... Temi più discussi: Notte degli Oscar 2026, quando sarà, i film candidati e tutto quello che c'è da sapere; Notte degli Oscar, ci siamo: corsa a due per il miglior film e Chalamet perde terreno; Alberto Matano conduce Oscars – La notte in diretta su Rai1; Oscar 2026, quando e dove vedere la cerimonia in diretta. La Notte degli Oscar 2026: tutto quello che devi sapere per non perderti nemmeno un secondoLa diretta integrale sarà trasmessa su Rai 1, e per chi preferisce seguirla su smartphone, tablet o smart TV, è disponibile gratuitamente su RaiPlay previa registrazione ... skuola.net Notte degli Oscar 2026, dove vedere in diretta la cerimonia di premiazioneDomenica 15 marzo è il grande giorno degli Academy Awards, precisamente, della 98esima edizione dei premi cinematografici statunitensi più ambiti di tutti. In Italia la cerimonia di consegna delle ... tg24.sky.it Notte di terrore e violenza a Poisolo, frazione di Castelfranco Veneto. Mauro Marin, il celebre macellaio trevigiano e vincitore del Grande Fratello 2010, si è ritrovato a tu per tu con due malviventi che avevano fatto irruzione nel capannone di duemila metri qua - facebook.com facebook Sestu, due camper a fuoco nella notte in via Togliatti x.com