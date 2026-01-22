Trieste Film Festival sguardi dall’epicentro della guerra

Il Trieste Film Festival si propone come un punto di osservazione sulle conseguenze della guerra, offrendo prospettive dall’epicentro dei conflitti. Attraverso film e approfondimenti, invita a riflettere sull’importanza del rispetto del diritto internazionale e sulla necessità di soluzioni pacifiche. Un’occasione per comprendere meglio le realtà e le conseguenze di un conflitto, promuovendo un dialogo costruttivo e consapevole.

«Pensare che la guerra possa risolvere i problemi territoriali o politici è una follia. L'uso della forza così come la negazione del diritto internazionale producono solo altra barbarie. L'umanità sembra non imparare nulla dal passato, si parla di utilizzare l'atomica ma basterebbe visitare il Museo di Hiroshima per comprendere quanto sia grave una simile affermazione.» ha detto dal palco Kirill Serebrennikov. In «Militantropos» la vita in Ucraina è filmata dal giovane collettivo Tabor Cinema.

