Forte scossa di terremoto avvertita anche a Catania

Questa mattina alle 5:53, nel Mar Jonio, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.1, avvertita anche a Catania. L’evento sismico si è verificato a circa 65 chilometri di profondità, al largo della costa catanese e vicino alla Calabria. Per ora non sono stati segnalati danni significativi, ma resta importante monitorare eventuali aggiornamenti dalle autorità competenti.

Forte e lunga scossa di terremoto 5.0 nell'area dello Stretto di Messina. Epicentro in Calabria - 0 è stata registrata alle 05:53 nel Mar Ionio, con epicentro in mare e a circa 17 chilometri da Brancaleone ... msn.com

Forte Scossa di TERREMOTO Magnitudo 5.1 sulla Costa Calabra, trema tutto il Sud. Dati in tempo reale. - 1 si è verificata alle ore 05:53:11 del 10 gennaio 2026 con epicentro localizzato nel Mar Ionio, poco a largo della Costa Calabra sud- inmeteo.net

Terremoto a Brescia, forte scossa di magnitudo 3.4 registrata a Gargnano - facebook.com facebook

Forte scossa di #terremoto in Giappone. Il sisma di magnitudo 5.6 è stato localizzato a Honshu, la più grande e popolosa isola. Le autorità rassicurano: "Niente anomalie alla centrale nucleare". Al momento non risultano danni a persone o strutture x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.