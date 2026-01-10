Forte scossa di terremoto avvertita anche a Catania
Questa mattina alle 5:53, nel Mar Jonio, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.1, avvertita anche a Catania. L’evento sismico si è verificato a circa 65 chilometri di profondità, al largo della costa catanese e vicino alla Calabria. Per ora non sono stati segnalati danni significativi, ma resta importante monitorare eventuali aggiornamenti dalle autorità competenti.
Un terremoto con magnitudo 5.1 (dati provvisori) è avvenuto alle 5 e 53 di questa mattina nel mar Jonio, in tratto di mare posto molto al largo della costa catanese e più prossimo alla Calabria, alla profondità di 65 chilometri. Il capoluogo più vicino è Reggio Calabria. Il sisma è stato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Forte terremoto oggi in Bangladesh, morti e feriti a Dacca. Scossa di magnitudo 5,7 avvertita anche a Calcutta
Leggi anche: Forte terremoto ad Avellino, epicentro a Grottolella. La scossa avvertita anche a Benevento e Napoli
Doppia scossa di terremoto avvertita in Trentino: magnitudo 2.5 e 3.5; Forte scossa di terremoto avvertita anche a Catania; Forte scossa avvertita in città; Terremoto oggi nel Bresciano, scossa di magnitudo 3.4: epicentro a Gargnano.
Forte scossa di terremoto all’alba scuote tutta la Calabria - Il sisma di magnitudo 5, ad appena 10 chilometri di profondità, poco dopo le 5. zoom24.it
Forte e lunga scossa di terremoto 5.0 nell'area dello Stretto di Messina. Epicentro in Calabria - 0 è stata registrata alle 05:53 nel Mar Ionio, con epicentro in mare e a circa 17 chilometri da Brancaleone ... msn.com
Forte Scossa di TERREMOTO Magnitudo 5.1 sulla Costa Calabra, trema tutto il Sud. Dati in tempo reale. - 1 si è verificata alle ore 05:53:11 del 10 gennaio 2026 con epicentro localizzato nel Mar Ionio, poco a largo della Costa Calabra sud- inmeteo.net
Terremoto a Brescia, forte scossa di magnitudo 3.4 registrata a Gargnano - facebook.com facebook
Forte scossa di #terremoto in Giappone. Il sisma di magnitudo 5.6 è stato localizzato a Honshu, la più grande e popolosa isola. Le autorità rassicurano: "Niente anomalie alla centrale nucleare". Al momento non risultano danni a persone o strutture x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.