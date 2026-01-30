Terremoto a Trissino vicino Vicenza scossa di magnitudo 2,5 avvertita dagli abitanti | Sentito un boato

Questa mattina, un terremoto di magnitudo 2,5 ha scosso Trissino, vicino a Vicenza. Gli abitanti hanno sentito un forte boato, alcuni si sono affacciati alle finestre, ma nessuno ha riportato danni o feriti. La terra ha tremato per pochi secondi, lasciando tutti con il cuore in gola. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno subito controllato la zona, senza trovare conseguenze gravi. La gente si chiede se ci saranno altre scosse nelle prossime ore.

