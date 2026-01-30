Terremoto a Trissino vicino Vicenza scossa di magnitudo 2,5 avvertita dagli abitanti | Sentito un boato
Questa mattina, un terremoto di magnitudo 2,5 ha scosso Trissino, vicino a Vicenza. Gli abitanti hanno sentito un forte boato, alcuni si sono affacciati alle finestre, ma nessuno ha riportato danni o feriti. La terra ha tremato per pochi secondi, lasciando tutti con il cuore in gola. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno subito controllato la zona, senza trovare conseguenze gravi. La gente si chiede se ci saranno altre scosse nelle prossime ore.
Scossa di terremoto di magnitudo 2,5 in zona Trissino, vicino Vicenza: il sisma è stato avvertito dai cittadini, ma non risultano danni o feriti. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Trissino Vicenza
Mappe effetti #terremoto zona 1 km E #Trissino ( #VI) del 30-01-2026 05:40:35 ML: 2.5 x.com
