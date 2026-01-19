Incidente tra 6 camion sull' autostrada A4 | due autisti feriti Chiuso il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia

Un incidente coinvolge sei camion sull'autostrada A4 tra Sistiana e Monfalcone Est, in direzione Venezia. Due autisti sono rimasti feriti, e il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni tra i chilometri 518 e 519. La Polizia stradale è intervenuta per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni e di pianificare percorsi alternativi.

TRIESTE - Incidente tra sei camion tra Sistiana e Monfalcone Est, in direzione Venezia: lo scontro è avvenuto lungo l'autostrada A4 all'altezza del chilometro 518, poco prima delle 12 di oggi, lunedì 19 gennaio. La carambola tra mezzi pesanti ha provocato una perdita di carico. Il bilancio è due persone ferita. I soccorsi Sul posto è giunta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, supportata da quella del distaccamento di Monfalcone (Gorizia), da un mezzo polisoccorso e dal funzionario di guardia giunto dalla sede centrale del comando di Trieste. All'arrivo dei soccorsi tutti gli autisti dei sei mezzi erano già usciti autonomamente dalle cabine di guida. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente tra 6 camion sull'autostrada A4: due autisti feriti. Chiuso il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est, in direzione Venezia Leggi anche: A4: incidente tra Padova Est e Arino, code in direzione Trieste Leggi anche: Due incidenti in un’ora sull’autostrada Torino-Savona, chiuso il tratto tra Ceva e Millesimo Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Incidente tra 6 camion sull'autostrada A4: due autisti feriti. Chiuso il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est, in direzione Venezia - Incidente tra sei camion tra Sistiana e Monfalcone Est, in direzione Venezia: lo scontro è avvenuto lungo l'autostrada A4 all'altezza del chilometro ... ilgazzettino.it

Incidente sull’autostrada A1: tir si schianta sulle auto, tre morti su un'ambulanza

Incidente tra due camion in A26, traffico bloccato verso Genova. Oltre 10 chilometri di coda tra Masone e il bivio con l'A10 #ANSA - facebook.com facebook

Camion si rovescia per evitare frontale e schiaccia furgone, un morto. Incidente nel Trevigiano. All'origine l'invasione di corsia di un'anziana #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.