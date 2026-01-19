Incidente tra 6 camion sull' autostrada A4 | due autisti feriti Riaperto il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia rimasto chiuso per 4 ore

Sul tratto tra Sistiana e Monfalcone Est dell'autostrada A4, in direzione Venezia, si è verificato un incidente con coinvolgimento di sei camion. L'incidente, avvenuto poco prima delle 12, ha causato il ferimento di due autisti e la chiusura del tratto per circa quattro ore. La viabilità è stata riaperta, consentendo il normale flusso del traffico.

TRIESTE - Un incidente che ha visto coinvolti sei camion è avvenuto lungo l'autostrada A4 all'altezza del chilometro 518, poco prima delle 12 di oggi, lunedì 19 gennaio. La carambola tra mezzi pesanti ha provocato una perdita di carico. Il bilancio è due persone ferite, con il tratto dell'autostrada tra Sistiana e Monfalcone Est, in direzione Venezia, rimasto chiuso per circa 4 ore. I soccorsi Sul posto è giunta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, supportata da quella del distaccamento di Monfalcone (Gorizia), da un mezzo polisoccorso e dal funzionario di guardia giunto dalla sede centrale del comando di Trieste. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

