niscemi musumeci disponibile a riferire in parlamento ma le opposizioni vogliono meloni in aula e chiedono le dimissioni del ministro

Il ministro Nello Musumeci si prepara a riferire in Parlamento il prossimo 4 febbraio sulla drammatica vicenda di Niscemi. La sua disponibilità arriva mentre le opposizioni insistono per avere anche il presidente del Consiglio Meloni in Aula e chiedono le dimissioni del ministro. La situazione resta calda, con punti di vista diversi tra governo e opposizioni.

Il ministro Nello Musumeci ha dato la disponibilità a riferire in Aula alla Camera il 4 febbraio sulla tragedia di Niscemi. Le opposizioni però non ci stanno: hanno chiesto che a riferire sia la premier Giorgia Meloni e sono andate all’attacco del ministro. Il primo a prendere la parola è stato Angelo Bonelli di Avs. Musumeci dà la disponibilità a riferire su Niscemi ma le opposizioni non ci stanno: venga Meloni e lui si dimetta. “Il ministro Musumeci – ha detto Bonelli – ha una responsabilità politica in quello che è accaduto in queste settimane in Sicilia. Le affermazioni di questi giorni e di queste ultime ore da parte del ministro sono molto, molto gravi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

