Meloni in Aula lite alla Camera tra Fratelli d' Italia e le opposizioni

Da agi.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'apertura dei lavori in Aula alla Camera, si sono registrate tensioni tra Fratelli d'Italia e le opposizioni, con proteste e scambi di battute. La presidente Anna Ascani ha dovuto intervenire per mantenere l'ordine, mentre Chiara Appendino ha ribadito la richiesta di un intervento della premier Meloni su temi internazionali come Groenlandia e Gaza. La seduta si è svolta in un clima di confronto acceso, senza eccessivi volantini di polemica.

AGI - Avvio dei lavori dell' Aula  tra  proteste, botta e risposta e scintille. Al centro del 'litigio', che ha costretto la presidente di turno  Anna Ascani  a richiamare tutti all'ordine, è stato l'intervento della pentastellata  Chiara Appendino, che si è associata alla reiterata richiesta di  Avs  affinché la premier  Meloni  venga in  Parlamento  a spiegare e chiarire la linea dell'Italia su Groenlandia e  Board of peace per Gaza. Dopo l'intervento della deputata  M5s, prende la parola il Questore della Camera e deputato di FdI  Paolo Trancassini  che chiede alla presidenza di "stigmatizzare l'intervento della  pregiudicata Appendino  che per due volte ha dato della tronista alla presidente del Consiglio, e non si può fare. 🔗 Leggi su Agi.it

meloni in aula lite alla camera tra fratelli d italia e le opposizioni

© Agi.it - "Meloni in Aula", lite alla Camera tra Fratelli d'Italia e le opposizioni

Referendum, Nordio alla Camera attacca le opposizioni: “Sulla riforma petulanti litanie”. Proteste in AulaDurante la discussione in Aula sul referendum e la riforma costituzionale, il ministro Nordio ha risposto alle opposizioni definendo le critiche come una “petulante litania” priva di possibilità di replica.

Leggi anche: Almasri, opposizioni all’attacco alla Camera: vergogna, governo spieghi in aula

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Meloni replica a Schlein sull'attentato a Ranucci: Sapete che la democrazia in Italia non è a risch

Video Meloni replica a Schlein sull'attentato a Ranucci: Sapete che la democrazia in Italia non è a risch

Argomenti discussi: Pd, lite nelle chat: Così favorite Giorgia Meloni | Libero Quotidiano.it.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.