Domenica 29 marzo alle 21, l'auditorium San Francesco al Prato di Perugia ospiterà l'intervento di Alessandro Di Battista nell'ambito della stagione Sanfra. L'evento si intitola

Alessandro Di Battista in scena nell'auditorium San Francesco al Prato di Perugia, nell'ambito della stagione Sanfra, domenica 29 marzo alle 21, protagonista di "Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza". Partendo dal conflitto in Afghanistan, passando attraverso quelli in Iraq e in Libia, Di Battista arriva alla guerra in Ucraina mostrando come funziona la narrazione bellicista ed il sistema mediatico occidentale. Non solo, ricorda anche la genesi della guerra in Ucraina nonché del conflitto israelo-palestinese, si scaglia contro l’uso strumentale dell’antisemitismo e spiega come e perché Israele si sia via via trasformato in un Paese caratterizzato dal fondamentalismo e dal terrorismo di Stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - "Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza": Alessandro Di Battista a Perugia

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