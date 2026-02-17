Msf lascia l’ospedale Nasser | Ci sono uomini armati Verità scomode sulle Ong a Gaza anche per Oxfam e Human rights watch

Medici senza Frontiere ha deciso di lasciare l’ospedale Nasser a Gaza dopo aver verificato la presenza di uomini armati all’interno della struttura. L’organizzazione ha riferito di aver incontrato uomini armati che si aggiravano nei corridoi, una situazione che mette a rischio la sicurezza del personale e dei pazienti. Questa scelta arriva in un momento in cui emergono anche altri dettagli preoccupanti: le ingerenze di Hamas e le pressioni antisemite si fanno sempre più evidenti, secondo quanto riportano fonti e documenti riservati. Oxfam e Human Rights Watch, anch’esse presenti nella regione, hanno rilasciato dichiarazioni che confermano tensioni e

La presenza di uomini armati negli ospedali, spinte antisemite, pesantissime ingerenze di Hamas. Dalle Ong impegnate a Gaza, da personale che ne è fuoriuscito e da documenti declassificati emergono rivelazioni, prese di posizione e denunce che confermano un quadro ampiamente emerso e altrettanto negato rispetto alla situazione sul campo e alle stesse Ong che vi operano. Msf lascia l'opedale Nasser per la presenza di uomini armati. La denuncia sulla presenza di uomini armati all'interno degli ospedali e, nel caso specifico dell'ospedale Nasser di Gaza, è arrivata da Medici senza frontiere. La Ong non ha parlato esplicitamente di Hamas, ma ha deciso di interrompere le attività non essenziali «a causa di preoccupazioni relative alla gestione della struttura, alla salvaguardia della sua neutralità e a violazioni della sicurezza».