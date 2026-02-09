Secondo uno studio di Harvard i prodotti ultraprocessati hanno più cose in comune con le sigarette che con il cibo

Uno studio di Harvard mette in guardia sui prodotti ultraprocessati. Secondo i ricercatori, questi alimenti hanno più punti in comune con le sigarette che con il cibo vero e proprio. La proposta è di regolamentarli come si fa con il tabacco, per limitare la loro diffusione e informare meglio i consumatori. La questione ora diventa calda, anche se ancora non ci sono decisioni ufficiali.

Il loro studio prende in esame un approccio diverso e interessante su un tema ormai noto: mangiare cibi ultra-processati fa male, anzi, malissimo. Non solo. Gli studiosi universitari affermano che tali prodotti avrebbero molto più in comune con le sigarette che con la frutta o la verdura. Dunque, richiederebbero una regolamentazione molto più severa, esattamente come avviene per il fumo. Qualcuno, pian piano, sta adottando questo approccio, come il Regno Unito, che ha vietato le pubblicità di prodotti processati nelle fasce orarie protette, quelle in cui davanti agli schermi possono esserci dei bambini.

