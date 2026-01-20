Sanità arrivano tre nuove lauree magistrali cliniche per gli infermieri | ecco di cosa si tratta

La sanità italiana si arricchisce con l’introduzione di tre nuove lauree magistrali cliniche dedicate agli infermieri. Questi percorsi formativi mirano a sviluppare competenze specialistiche e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria. La novità rappresenta un passo importante nel percorso di qualificazione professionale nel settore infermieristico, rispondendo alle esigenze di una sanità in evoluzione e di un sistema sempre più orientato alla specializzazione.

Sanità, Giuliano (UGL): “Nuove lauree cliniche per infermieri, svolta per il SSN. Ora si valorizzi la professione” Giuliano (UGL) sottolinea l'importanza delle nuove lauree cliniche per infermieri come occasione di crescita professionale e di rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale.

