Fondazione Del Monte 300mila euro per la ricerca medica

La Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna ha stanziato 300 mila euro per finanziare progetti di ricerca medica, con particolare attenzione alle tecnologie per la salute. Il Bando Ricerca, Cura, Innovazione 2026 mira a sostenere ricercatori universitari e enti di ricerca impegnati nello sviluppo di innovazioni traslazionali nel settore sanitario. La misura rappresenta un’opportunità per promuovere il progresso scientifico e migliorare le cure mediche.

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha annunciato il bando “Ricerca, Cura, Innovazione 2026”, volto a finanziare progetti innovativi nel settore sanitario.

