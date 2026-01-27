Fondazione Del Monte 300mila euro per la ricerca medica

La Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna ha stanziato 300 mila euro per finanziare progetti di ricerca medica, con particolare attenzione alle tecnologie per la salute. Il Bando Ricerca, Cura, Innovazione 2026 mira a sostenere ricercatori universitari e enti di ricerca impegnati nello sviluppo di innovazioni traslazionali nel settore sanitario. La misura rappresenta un’opportunità per promuovere il progresso scientifico e migliorare le cure mediche.

Trecentomila euro per finanziare progetti di ricerca traslazionale sulle tecnologie per la salute. È il budget previsto nel Bando ricercaci Ricerca, Cura, Innovazione 2026 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, aperto in particolare ai ricercatori che lavorano in Università, enti di.

