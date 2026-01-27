Fondazione del Monte 300mila euro per la ricerca sulla salute | al via il bando 2026

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha annunciato il bando “Ricerca, Cura, Innovazione 2026”, volto a finanziare progetti innovativi nel settore sanitario. Con un investimento di 300mila euro, questa iniziativa mira a promuovere la ricerca e il progresso nelle cure mediche, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative per la salute pubblica.

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha pubblicato il bando "Ricerca, Cura, Innovazione 2026" con lo scopo di sostenere nuovi progetti in ambito sanitario. L'iniziativa è stata presentata da Marco Viceconti, consigliere delegato alle attività di ricerca scientifica della Fondazione del.

