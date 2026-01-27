Fondazione del Monte 300mila euro per la ricerca sulla salute | al via il bando 2026
La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha annunciato il bando “Ricerca, Cura, Innovazione 2026”, volto a finanziare progetti innovativi nel settore sanitario. Con un investimento di 300mila euro, questa iniziativa mira a promuovere la ricerca e il progresso nelle cure mediche, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative per la salute pubblica.
La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha pubblicato il bando “Ricerca, Cura, Innovazione 2026” con lo scopo di sostenere nuovi progetti in ambito sanitario. L’iniziativa è stata presentata da Marco Viceconti, consigliere delegato alle attività di ricerca scientifica della Fondazione del.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondimenti su Fondazione del Monte
Fondazione del Monte, stanziati 650mila euro
Salute, progetti innovativi su IA e plasma: avviso del Cns da 300mila euro
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cns) ha annunciato un avviso da 300.
Ultime notizie su Fondazione del Monte
Fondazione del Monte, 300mila euro per la ricerca sulla salute: al via il bando 2026Il bando Ricerca, Cura, Innovazione è stato presentato da Marco Viceconti e Patrizia Hrelia. Contributi fino a 25mila euro per progetto ... bolognatoday.it
Fondazione Del Monte e Policlinico. Centomila euro per lo Spazio BimbiLa Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna sostiene lo Spazio bimbi realizzato da Fondazione Sant’Orsola per i figli dei medici e degli infermieri del Policlinico. Un servizio fondamentale per tante ... ilrestodelcarlino.it
Con Fracta Aetas a San Vincenzo il tempo si spezza e il suono diventa paesaggio. Il 30 gennaio Mystica Electrica torna alla Fondazione Monte di Pietà con il nuovo progetto di Alessandro Ragazzo, in prima assoluta. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.