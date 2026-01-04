Un escursionista di 54 anni è caduto accidentalmente durante una passeggiata con la famiglia sul Monte Baldo, vicino a Malga Valfredda. Dopo la caduta, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale per le cure necessarie. L'incidente evidenzia l'importanza di prestare attenzione durante le escursioni in montagna e di rispettare le normative di sicurezza.

Durante una passeggiata insieme alla moglie e al figlio, in prossimità di Malga Valfredda sul Monte Baldo, un escursionista di 54 anni è scivolato e ha sbattuto violentemente a terra con il bacino.Attivato il 118 verso le 14.30 di domenica, è decollato l'elicottero di Verona emergenza che ha. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Scivola e cade a terra sul Monte Baldo: 54enne recuperato e portato in ospedale

