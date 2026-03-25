Sci autonomo per ciechi e ipovedenti grazie all’AI | come funziona il sistema intelligente

Un nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale permette a persone cieche o ipovedenti di sciare in autonomia. Il progetto utilizza tecnologie avanzate per garantire la sicurezza e il supporto durante l’attività sportiva, eliminando la necessità di una guida fisica. Questa innovazione si inserisce in un contesto di miglioramento dell’accessibilità, offrendo a chi ha difficoltà visive la possibilità di praticare lo sci senza assistenza diretta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un progetto che rivoluziona l’accessibilità nello sport. Sciare senza vedere, e soprattutto senza l’aiuto di una guida, non è più soltanto un’impresa estrema riservata a pochi: oggi è una realtà resa possibile dall’intelligenza artificiale. Da questa visione nasce “D4BLISS – Digital for Blind Autonomous Skiing”, un progetto sviluppato dalla Fondazione Officina dei Sensi Ets di Ascoli Piceno in collaborazione con la società Habilis Lavoro. L’iniziativa ha un obiettivo chiaro: consentire alle persone cieche e ipovedenti di praticare lo sci in piena autonomia, grazie a una tecnologia avanzata che integra AI, sensori e sistemi di back. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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