Vacanza-studio in Spagna per giovani ciechi e ipovedenti | corso intensivo di inglese a Pontevedra Domande entro il 12 aprile

L'Organizzazione Nazionale Spagnola dei Ciechi ha annunciato un corso intensivo di inglese a Pontevedra, in Galizia, per giovani ciechi e ipovedenti. L'iniziativa mira a migliorare le competenze linguistiche dei partecipanti attraverso lezioni pratiche e attività di gruppo. La scuola offre un’opportunità concreta di apprendere in un ambiente inclusivo e stimolante. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 aprile e si rivolgono ai giovani interessati a questa esperienza formativa.

La O.N.C.E. (Organizzazione Nazionale Spagnola dei Ciechi) organizza una vacanza-studio per il perfezionamento della lingua inglese nella cittadina di Pontevedra, in Galizia (Spagna).